Putin tiba di Beijing untuk kunjungan kenegaraan dengan mitra ulang tahunnya, Xi Jinping

Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di China untuk kunjungan kenegaraan pada Jumat, perjalanan ketiganya dalam waktu kurang dari setahun, sementara Beijing dan Moskow berusaha untuk mempromosikan hubungan khusus mereka.

Hubungan hangat antara kedua negara telah dipublikasikan secara luas di media pemerintah Rusia dan China dalam beberapa bulan terakhir, termasuk wawancara di televisi pemerintah China pekan lalu, ketika Putin berbicara dengan antusias tentang Presiden Xi Jinping.

Maria Repnikova, asisten profesor komunikasi global di Georgia State University, mengatakan kepada CNN bahwa ketika kedua negara semakin dekat dan berdekatan, ada juga unsur propaganda global yang dipertaruhkan.

“Kedua negara benar-benar menggunakan hubungan mereka untuk menunjukkan … ada alternatif bagi hegemoni AS dan mereka telah melakukan itu untuk sementara waktu bahkan sebelum Trump,” katanya.

“Kedekatan ini ditujukan untuk pemirsa global, bukan hanya pemirsa Rusia atau Cina.”

Perayaan ulang tahun

Putin terakhir mengunjungi negara itu pada September 2017 ketika ia menghadiri KTT BRICS di Xiamen, pertemuan tahunan para pemimpin Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan.

Kali ini di Cina selama tiga hari, dimulai dengan kunjungan kenegaraan di Beijing pada hari Jumat sebelum menuju ke Qingdao untuk pertemuan puncak Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) yang dipimpin oleh China, menurut media pemerintah TASS.

Putin sangat memuji Presiden Xi, baru-baru ini dalam sebuah wawancara eksklusif di televisi pemerintah China. Putin mengatakan kepada saluran televisi negara CCTV bahwa dia “tidak pernah memiliki hubungan semacam itu” dengan pemimpin asing lainnya.

“Presiden Xi adalah satu-satunya pemimpin negara yang merayakan ulang tahun saya dengan saya … kami hanya memiliki sedikit vodka dan sedikit ukiran sosis,” katanya.

Orang kuat Rusia itu juga mengatakan dia tertarik untuk mencoba masakan Qingdao selama tinggalnya di China. “Saya suka makanan laut dan bir, meskipun saya berusaha untuk tidak banyak minum, tetapi saya ingin mencobanya dan saya pasti akan melakukannya,” katanya.

Kedua pemimpin diharapkan untuk semakin memperkuat ikatan mereka di tribun permainan hoki es ketika mereka melihat tim junior bertanding di Tianjin pada Jumat, kata TASS.

Pelukan hati-hati

Bobo Lo, seorang pakar hubungan Cina dari Rusia dan penulis “A Wary Embrace,” mengatakan bahwa Putin dan Xi memiliki alasan yang berbeda karena ingin menggambarkan hubungan mereka yang sudah dekat bahkan lebih hangat dari itu.

“(China) adalah instrumen yang sempurna untuk memproyeksikan Rusia sebagai kekuatan kebangkitan global, jadi pada dasarnya narasi Rusia adalah bahwa China, Rusia dan sedikit India, adalah bagian dari tatanan dunia baru yang dinamis ini,” katanya.

“(Untuk Beijing) mereka membutuhkan Rusia untuk bersikap baik kepada mereka, jadi Rusia mungkin tidak dapat membantu China begitu banyak, tetapi Rusia pasti dapat membuat hal-hal sulit bagi China jika itu pernah terjadi.”

Mulai Sabtu, Putin dan Xi akan bergabung dengan para pemimpin dunia lainnya dari seluruh wilayah di KTT SCO, termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Pakistan Shahid Abbasi.

Dalam agenda itu akan ada serangkaian masalah regional, termasuk perang melawan terorisme dan rencana infrastruktur besar-besaran dari Belt and Road of China. Sangat mungkin bahwa Xi dan Putin juga akan membahas tetangga bersama mereka: Korea Utara, dengan pemimpin Kim Jong Un dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa untuk pertemuan bersejarah.

Tingkat terbaik dalam sejarah ‘

China dan Rusia ingin menyoroti hubungan dekat baru mereka dalam beberapa tahun terakhir: selama kunjungan ke Moskow pada bulan Mei, Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan hubungan kedua negara berada di “tingkat terbaik dalam sejarah” .

Pada 2016, hampir satu dari lima impor ke Rusia berasal dari China, jauh di atas negara lain, sementara tetangga selatannya juga membeli hampir 10% dari ekspor Rusia, bernilai sekitar $ 28 satu milyar

Sebagai perbandingan, Cina saat ini terkunci dalam negosiasi panjang dengan Amerika Serikat atas defisit perdagangan, sementara Washington meningkatkan tekanan pada klaimnya di Laut Cina Selatan, pendinginan hubungan yang sebelumnya ramah Richard McGregor, seorang peneliti di Lowy Institute di Sydney, mengatakan kepada CNN bahwa Moskow dan Beijing telah bekerja keras untuk membangun hubungan mereka.

“Itu tidak terjadi dalam semalam, itu tentu mendapatkan momentum ketika Obama menjadi presiden, ketika keduanya ingin menolak Amerika Serikat, Rusia khususnya karena sanksi terhadap Moskow,” katanya.

Meskipun mereka berbagi sejarah komunis, ada banyak ketidakpercayaan antara kedua negara dari tahun 1950 hingga beberapa tahun terakhir, kata McGregor.

Tapi sekarang hubungan telah diperkuat di bawah Putin, menurut McGregor, yang menambahkan bahwa ada juga sifat strategis untuk kemitraan Rusia-Cina, yang datang bersama untuk menekan Amerika Serikat dan Eropa di bidang pengaruh masing-masing.

“Rusia secara pasif mendukung Cina di sekitar klaimnya di Laut Cina Selatan, demikian pula Beijing tidak pernah memiliki kata kritis tentang aneksasi Rusia Crimea,” katanya.

Pada awal 2018, ketika Rusia menghadapi kecaman internasional karena perannya yang dipublikasikan secara luas dalam meracuni mata-mata mantan dan putrinya di Inggris, China menolak untuk berpartisipasi.

Para komandan militer utama di Beijing telah mengisyaratkan kerjasama yang lebih erat antara kedua negara. Selama kunjungan ke Moskow pada bulan April, menteri pertahanan China, Jenderal Wei Fenghe, mengatakan dia datang untuk “mendukung” Rusia melawan AS. UU

“Pihak China telah datang (ke Moskow) untuk menunjukkan kepada Amerika hubungan dekat antara pasukan bersenjata Cina dan Rusia,” kata Wei.