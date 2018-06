Kim Jong Un mengambil malam kejutan berjalan sebelum puncak

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, melakukan tur kejutan melalui pusat kota Singapura pada Senin malam, beberapa jam sebelum partisipasinya dalam pertemuan bersejarah dengan Presiden AS Donald Trump.

Sekitar jam 6 sore Sepeda motor dan kendaraan polisi (6 a.m. Monday ET) terlihat bertemu di depan Hotel St. Regis, di mana sang pemimpin tinggal selama pertemuan puncak yang banyak diantisipasi.

Beberapa jam kemudian, kru kamera menangkap Kim dan rombongannya memasuki hotel mewah lain di pulau: Marina Bay Sands, hotel dan pusat hiburan dengan kolam renang tanpa batas, gazebo dan bar dan restoran Ce La Vi di atap

Kantor Berita Korea Utara Korea Utara melaporkan bahwa Kim menikmati “pemandangan malam burung” dari “platform observasi” Marina Bay Sands.

“Dia mengatakan Singapura bersih dan indah dan bahwa setiap bangunan elegan, seperti yang telah dia dengar di masa lalu, menambahkan bahwa dia akan belajar banyak dari pengetahuan dan pengalaman Singapura yang baik di berbagai bidang di masa depan,” lapor KCNA.

Dalam perjalanannya, Kim telah diberitahu tentang rencana pembangunan kota.

“Tur ke Taman Bunga Besar, salah satu kebanggaan Singapura, Sky Park yang terletak di atap gedung Marina Bay Sands yang terkenal di dunia dan Pelabuhan Singapura, belajar tentang perkembangan sosial dan ekonomi Republik Singapura,” kata KCNA. diinformasikan

Balakrishnan (kiri) berbagi foto ini dengan menteri pendidikan Kim dan Singapura, Ong Ye Kung, pada Senin malam.

Kanselir Singapura, Vivian Balakrishnan, men-tweet selfie dengan Kim pada tur kejutan hari Senin.

Tweet itu menunjukkan Balakrishnan, Kim dan menteri pendidikan Singapura, Ong Ye Kung, tersenyum lebar ke kamera bersama dengan keterangan: “#jalanjalan #guesswhere?”

“Jalan-jalan” berarti “berjalan-jalan” dalam bahasa Melayu.

Setelah meninggalkan Marina Bay Sands, Kim difoto berjalan di sepanjang jalan, ditemani oleh barisan pengawal, wajahnya kadang-kadang diterangi oleh kilatan kamera.

Orang banyak bersorak menyambut Kim selama perjalanannya, dan kamera KCNA dari Korea Utara mendokumentasikan semua gerakannya.

Tur datang kurang dari 12 jam sebelum hari diplomasi Kim yang berpotensi berubah, ketika dia akan menjadi pemimpin Korea Utara pertama yang bertemu dengan seorang presiden AS yang sedang duduk.

Tidak diketahui bagaimana Trump menghabiskan malam sebelum KTT.

Trump dan Kim akan bertemu di Hotel Capella di Pulau Sentosa jam 9 pagi. pada hari selasa (jam 9 malam hari Senin ET).

Setelah sapaan di ruangan itu, pasangan itu akan memulai pertemuan puncak dengan pertemuan individu dengan hanya penerjemah mereka, menurut seorang pejabat senior administrasi Trump.

Apa yang berikut tidak jelas. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Senin bahwa tujuan dari pertemuan itu adalah “denuklirisasi lengkap dari semenanjung Korea,” menambahkan bahwa Amerika Serikat belum menerima komitmen tegas dari Pyongyang tentang apa kedua belah pihak akan setuju.

Korea Utara sebelumnya mengatakan bahwa mereka bersedia membahas denuklirisasi, tetapi para ahli telah menyatakan keprihatinan atas berbagai definisi istilah yang dipegang oleh Washington dan Pyongyang.

“Korea Utara sebelumnya telah menegaskan kesediaannya untuk denuklirisasi kami, dan kami ingin sekali melihat apakah kata-kata itu terbukti tulus,” kata Pompeo.

“Diskusi-diskusi yang akan berlangsung besok antara Presiden Kim dan Presiden Trump akan mengatur kerangka kerja untuk kerja keras yang akan mengikuti, dan kita akan melihat seberapa jauh kita, tetapi saya sangat optimis,” lanjutnya.